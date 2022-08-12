The Guardian: Meta встроила в Instagram код, который позволяет следить за пользователями

Как оказалось, социальные сети принадлежащие компании Meta (признана экстремистской организацией) через встроенный в мобильные приложения браузер следили за пользователями.

The Guardian со ссылкой на специалиста написали, что за пользователями Facebook и Instagram (признаны экстремистской организацией и принадлежат Meta), через мобильные приложения проводили слежку. Это происходило при открытии ссылок, отправленных через социальные сети.

Причем если эти ссылки открываются через встроенный в приложения браузер, последний встраивал в каждую страницу сайта код, который позволят отслеживать активность, клики выделения текста и ввод данных.

В Meta не стали отрицать что поступали так, но они поспешили успокоить пользователей, заявив что это делается с целью подбора таргетированной рекламы под конкретного пользователя.