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The Guardian: Meta встроила в Instagram код, который позволяет следить за пользователями

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Как оказалось, социальные сети принадлежащие компании Meta (признана экстремистской организацией) через встроенный в мобильные приложения браузер следили за пользователями.
The Guardian со ссылкой на специалиста написали, что за пользователями Facebook и Instagram (признаны экстремистской организацией и принадлежат Meta), через мобильные приложения проводили слежку. Это происходило при открытии ссылок, отправленных через социальные сети.

Причем если эти ссылки открываются через встроенный в приложения браузер, последний встраивал в каждую страницу сайта код, который позволят отслеживать активность, клики выделения текста и ввод данных.

В Meta не стали отрицать что поступали так, но они поспешили успокоить пользователей, заявив что это делается с целью подбора таргетированной рекламы под конкретного пользователя.

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