The Elec: все смартфоны Apple могут получить LTPO-экраны уже в 2025 году

Новые iPhone 17 и 17 Plus от Apple получат экраны с поддержкой высокой частоты кадров, сообщает корейское издание The Elec.

Планируется, что все смартфоны Apple, запланированные на 2025 год, будут оснащены дисплеями на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Такие дисплеи позволяют обновлять частоту до 120 герц, что обеспечивает более плавное отображение картинки на экране.

Пользователи дешевых моделей iPhone, которые ограничены частотой 60 герц, уже давно ждали подобную функцию. Также ожидается, что iPhone 17 и 17 Plus будут иметь поддержку Always On Display.

Компания BOE будет заниматься поставками этих дисплеев, и если она сможет обеспечить необходимое количество, то к 2025 году все смартфоны Apple будут оснащены LTPO-экранами.