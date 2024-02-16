The Elec: Бюджетный iPhone получит OLED-дисплей от компании Samsung

Согласно отчету, опубликованному The Elec, Apple планирует внести изменения в свою бюджетную линейку iPhone SE к 2025 году, включив в нее OLED-дисплеи.

В настоящее время модель SE является единственным iPhone, использующим ЖК-дисплей, в то время как более дорогие модели уже оснащены более качественными OLED-экранами. Внедрение OLED-дисплеев позволит улучшить яркость цветов, достичь более глубокого черного и общего качества изображения.

Важным фокусом Apple является снижение затрат на iPhone SE 4, что объясняет выбор OLED-технологии среди различных производителей. Крупные поставщики дисплеев, такие как Samsung и BOE, соревнуются за возможность сотрудничества с Apple. Несмотря на то, что производство OLED-панелей обычно обходится дороже, Samsung предлагает самую низкую цену, около 30 долларов за экран, и, как ожидается, получит большую часть заказов.

По слухам, цены, предложенные Samsung и BOE за OLED-экраны модели SE 4, колеблются в диапазоне от 30 до 40 долларов. Китайский производитель дисплеев Tienma предложил самую высокую цену — 40 долларов. Вероятно, Samsung станет основным поставщиком, за которым следует BOE.

Стоимость OLED-панелей, предложенная этими компаниями, составляет около трети от стоимости панелей, используемых в iPhone 15. Это позволит Apple получать приличную прибыль с каждого проданного iPhone SE 4.

Apple еще не определилась с партнером по производству и ищет наиболее доступные цены, чтобы сократить расходы. Хотя точная дата выпуска модели iPhone SE 4 пока неизвестна, ожидается, что это произойдет в 2025 году.

Источник: The Elec