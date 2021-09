The Elder Scrolls VI планируется как эксклюзив для Xbox

The Elder Scrolls VI, следующая основная игра в популярной серии фэнтезийных ролевых игр Bethesda, как сообщается, планируется как эксклюзив для Xbox.

Поскольку Bethesda стала частью семейства Microsoft, в новом отчете утверждается, что следующая основная игра Elder Scrolls будет эксклюзивом для Xbox.

Следующий титул Bethesda, Starfield, уже эксклюзив Xbox, с игрой намечен для выпуска на Xbox серии X / S и Microsoft Windows 11 ноября 2022 В пост в Twitter, GamesBeat редактор Джефф Грабб ответил на пост, утверждая, что Пит Хайнс из Bethesda предположил в недавнем интервью, что Starfield может перейти на систему Sony PlayStation 5 в будущем. «Нет», — написал Грабб. «Кроме того, Elder Scrolls 6 также будет эксклюзивом для Xbox».

Глава Bethesda Game Studios Тодд Ховард объявил на E3 2016, что The Elder Scrolls VI находится в разработке, но до выхода игры еще далеко. На E3 2018 Ховард представил краткий тизер-трейлер следующей игры Elder Scrolls, подтвердив, что она выйдет после Starfield .

Год назад, в сентябре 2020 года, было объявлено, что Microsoft купит ZeniMax Media , материнскую компанию Bethesda Softworks (которая сама является материнской компанией Bethesda Game Studios), тем самым переведя Bethesda под зонтик Xbox. В то время босс Xbox Фил Спенсер объяснил, что будущие игры Bethesda будут выпускаться на консолях сторонних производителей «на индивидуальной основе».

В следующем месяце, в октябре 2020 года, Спенсер предположил, что The Elder Scrolls VI может быть эксклюзивом для Xbox. Через месяц после этого, в ноябре, босс PlayStation Джим Райан признался, что не знает, выйдет ли когда-нибудь Starfield или The Elder Scrolls VI на PS5. Приобретение компании Microsoft ZeniMax было завершено в марте этого года.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет было несколько дополнительных проектов Elder Scrolls, в настоящее время франшиза состоит из пяти основных однопользовательских игр: The Elder Scrolls: Arena (1994), The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996), The Elder Scrolls III: Морровинд (2002), The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) и The Elder Scrolls V: Skyrim (2011).