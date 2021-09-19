The Elder Scrolls Online станет первой игрой с новой технологией DLAA от Nvidia

Во время прямой трансляции, демонстрирующей зону DLC Deadlands в The Elder Scrolls Online, а также изменения, добавляемые в его следующий патч для базовой игры, креативный директор Рич Ламберт упомянул, что новая технология от Nvidia дебютирует в MMO: Deep Learning Anti-Aliasing. , или DLAA. Это похоже на DLSS (который также получает The Elder Scrolls Online), но вместо того, чтобы работать с более низким разрешением для увеличения частоты кадров при использовании ИИ для масштабирования всего, чтобы оно все еще выглядело блестящим, DLAA работает с собственным разрешением при использовании того же глубокого обучения. для дополнительного сглаживания кромок.

«Это та же концепция», — сказал Ламберт примерно через 51 минуту после начала прямой трансляции . «Вы не получите от этого прироста производительности, но вы получите абсолютно невероятное сглаживание». Если вы хотите опробовать DLAA, он поступит на общедоступный тестовый сервер, после чего он станет опцией вместе с DLSS, когда обновление 32 выйдет в свет. Конечно, потребуется приличный графический процессор Nvidia. «Чтобы воспользоваться преимуществами, вам понадобятся карты серии RTX 2000 или RTX 3000», — сказал Ламберт.

Ведущий инженер по графике Алекс Тардиф рассказал о дебюте DLAA в ветке Twitter после стрима . «Огромное спасибо команде NVIDIA за то, что высмеяли и поддержали нас в выпуске этого, когда мы подняли и протестировали этот захват их технологии DLSS в отдельности», — написал он. «Это не то, что нужно каждой игре, но для ESO это имело смысл».

Обновление 32 также внесет изменения в боевые действия, которые призваны уменьшить некоторые из недавних мощных крипов в игре, и особенно продолжающееся доминирование сборок, основанных на критических ударах. Как сказано в сообщении на официальном форуме , будет «жесткое ограничение на критический урон и исцеление». Другие изменения будут касаться «улучшения баланса набора процедур и продолжения улучшений гибридизации из предыдущих обновлений».