Тесты приложений Android для Windows 11 оставляют больше вопросов, чем ответов

Некоторые тесты для подсистемы Windows для Android выглядят многообещающими, но об этом пока рано говорить.

Microsoft недавно отложила запуск поддержки приложений Android в Windows 11. Хотя обычным пользователям, возможно, придется немного подождать, чтобы использовать свои любимые приложения в новой операционной системе Microsoft, эта функция все еще работает. Теперь предполагаемые оценки Geekbench 5 для подсистемы Windows для Android, которая обеспечивает поддержку приложений Android в Windows 11, появились в Интернете (через Bleeping Computer).

Тесты показывают широкий спектр конфигураций, тестирующих подсистему Windows для Android. Geekbench перечисляет некоторые настройки с процессорами Qualcomm ARMv8, а другие — с заполнителями. Количество ядер в протестированных системах варьируется от восьми до 20 ядер. Как и следовало ожидать от такого широкого диапазона систем, оценки резко различаются.

Если эти тесты точны, на некоторых ПК не должно возникнуть проблем с запуском приложений Android на Windows 11. Для сравнения, Galaxy S21 получил 1048 баллов в одноядерном тесте Geekbench 5 и 3302 балла в многоядерных тестах Tom’s Guide . Хотя даже если цифры точны, Джерри Хильденбранд из Android Central объясняет, что тесты — ужасный способ измерить производительность.

Подобные тесты часто оставляют больше вопросов, чем ответов, что и имеет место в данном случае. Нет никакого способа гарантировать, что эти тесты точны или даже подлинны. Кроме того, мы не знаем точных конфигураций систем, используемых для тестов, поэтому мы не можем должным образом сравнить их с другими настройками. Кроме того, поддержка Android для Windows 11 еще не завершена, поэтому по завершении эта функция может дать более высокие результаты.

Эти тесты были обнаружены вскоре после того, как в Microsoft Store появилась информация о подсистеме Windows для Android в Интернете. Однако стоит отметить, что по крайней мере часть информации в этом списке была неверной. Он упомянул поддержку консолей Xbox в своих минимальных требованиях, что неверно (в списке больше не упоминаются консоли Xbox).