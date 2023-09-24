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Тесты показали, что титановая рамка iPhone 15 Pro легко царапается

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

На популярном YouTube-канале TechRax, вышел материал, в котором испытывали новый iPhone 15 Pro на прочность. Эксперимент включал в себя тесты с ножом и молотком.

Самым сложным для смартфона оказалось испытание ножом. От легкого прикосновения ножа к титановой рамке, на ней остаются заметные следы. Если же непосредственно стучать лезвием, то появлялись серьезные повреждения. В отличие от предыдущих моделей iPhone, рамка из нержавеющей стали которых выдерживала большее воздействие.

При втором тесте с применением молотка пострадало стекло. Оно выдерживало довольно мощные удары, пока не треснуло под силой ударов, способных забить гвоздь.

В итоге обозревателю понравилась модель iPhone 15 Pro, но он отметил, что титановую рамку лучше не подвергать контакту с острыми предметами, например, нося телефон в чехле. Таким образом можно избежать быстрого повреждения дорогой детали смартфона.

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