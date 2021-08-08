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Тестовый прототип смартфона OnePlus получил дизайн в стиле Pixel 6

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Инсайдеры еще до официальной презентации Google Pixel 6 показывали рендерные изображения смартфона, но многие сомневались, что устройство будет выглядеть именно так.
Но как оказалось, такой дизайн еще в 2018 году мог получить OnePlus 7. В Сети появлялся снимок раннего прототипа OnePlus 7, а это один из дизайнерских вариантов флагманской серии, и как можно увидеть на снимке, у нее четыре модуля в блоке основной камеры. В 2018 году велась разработка сразу несколько вариантов OnePlus 7.

Стоит еще вспомнить, что в OnePlus 7 в итоге стали устанавливать двойную камеру, а в OnePlus 7 Pro их было три.

При этом в прототипе их четыре и расположены они горизонтально. Такое дизайнерское решение ранее применили корейские LG и Samsung.

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