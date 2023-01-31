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Тестовая версия ОС Windows 11 22H2 получила новую панель виджетов

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Microsoft продолжает дорабатывать востребованные функции в Windows 11, и в последнем обновлении для инсайдеров была доработана панель с виджетами.

В инсайдерской сборке Windows 11 появилась возможность устанавливать сторонние виджеты, которые можно будет скачать из магазина приложений Microsoft Store, а также из других сервисов.

Помимо этого, окно с виджетами теперь открываются на полный экран, поэтому одним взглядом можно будет увидеть всю информацию.

Ожидается, что новая функция до пользователей доберется в следующем месяце с выходом обновления Windows 11 Moment 2, причем это обновление будет распространятся автоматически без предупреждения.

Windows 11
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