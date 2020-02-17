Тестировщик игр назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X

Официально пока ни один из производителей не раскрыл технические характеристики консолей.

При этом Sony и Microsoft постепенно раскрывают особенности приставок, но все они заключаются в том, что новое поколение будет намного мощнее текущего.

В сети пользователь портала 4channel раскрыл характеристики приставок.

По заявлению источника, он является тестировщиком игр и знает из чего созданы консоли.

Стоит отметить, что серийные версии PlayStation 5 и Xbox Series X могут отличаться от тех что используют разработчики и тестировщики.

Указано, что каждая консоль получит отдельные ядра для трассировки лучей, а в Xbox Series X будет установлен SSD накопитель на 1 ТБ, тогда как у PlayStation 5 флеш-памяти будет в два раза меньше.

PlayStation 5

GPU — 12.6Tflops RDNA 1.5

CPU — AMD ZEN 2 @3.6Ghz

RAM — 18GB GDDR6+4GB ddr4

SSD — 500 ГБ SSD @5,5 Гб/с

Пропускная способность — 576GB/S

Xbox Series X

GPU — 11,8 TFLOPS (RDNA 1,5)

CPU — AMD Zen 2@3.7Ghz

RAM — 16GB GDDR6+4GB ddr4

SSD — 1 ТБ SSD @3,8 Гб/с

Пропускная способность — 596 Гб/с