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Тест показывает, что Face ID на iPhone 13 не работает после замены экрана сторонним производителем

Тест показывает, что Face ID на iPhone 13 не работает после замены экрана сторонним производителем
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Обновление: согласно видео, упомянутому ниже, даже если дисплей iPhone 13 будет заменен подлинным и оригинальным экраном iPhone 13, Face ID перестанет работать. В видеоролике поставщик услуг по ремонту поменял местами два оригинальных экрана iPhone 13, и в обоих случаях Face ID не работал после установки новых экранов. Похоже, что если вернуть исходный экран с оригинальным iPhone 13‌, Face ID возвращается, исключая возможность неправильной установки.

Если покупатель заменяет дисплей iPhone 13 в сторонней мастерской или поставщиком услуг по ремонту, например, тех, которые не имеют лицензии или не связаны с Apple через ее Независимую программу ремонта, Face ID на iPhone больше не будет использоваться.

Apple уже давно сталкивается с критикой за то, что затрудняет сторонним ремонтным мастерским и поставщикам ремонтировать и ремонтировать свои продукты. Apple уже отображает запрос для клиентов в настройках, который сообщает им, что их дисплей является « неоригинальным дисплеем », и аналогичное сообщение для «неоригинальных камер» было введено ранее в этом году .

Apple утверждает, что эти подсказки помогают информировать клиентов о том, что они не используют оригинальные запчасти Apple, и являются частью ее более комплексного плана по обеспечению того, чтобы устройства клиентов ремонтировались и диагностировались только сертифицированными техническими специалистами Apple.

Выпуская в этом году iPhone 13, Apple еще больше усложняет клиентам ремонт в сторонних магазинах и поставщиках. Как было показано в видеоролике о ремонте , экран «iPhone 13» не содержит компонентов для работы Face ID, поскольку все компоненты системы TrueDepth размещены в самом «iPhone».

Несмотря на это, если дисплей iPhone 13 заменяется «неоригинальным» или даже оригинальным дисплеем iPhone 13, Face ID перестает работать, несмотря на то, что, по-видимому, внутри самого дисплея нет оборудования, необходимого для работы Face ID.

Важное сообщение на дисплее
Невозможно проверить, что у этого iPhone настоящий дисплей Apple.

Apple реализует собственную Независимую программу ремонта iPhone, которая позволяет любой компании или стороннему сервисному центру стать авторизованным поставщиком услуг Apple только в том случае, если они соответствуют требованиям и проходят весь процесс.

Apple расширила программу на большее количество стран по всему миру, но по сравнению с полностью независимыми сторонними поставщиками услуг по ремонту, авторизованные торговые точки Apple часто имеют более высокие цены, более длительное время ожидания и плохое обслуживание клиентов. Компании и магазины, сертифицированные через Apple, получают доступ к подлинным запчастям Apple, руководствам и инструкциям к устройствам, включая информацию, недоступную сторонним ремонтным мастерским.

Учитывая отсутствие аппаратного обоснования того, что Face ID на iPhone 13 больше не будет использоваться после установки стороннего экрана, Apple может исправить это с помощью обновления iOS, если это простая ошибка iOS 15 . Принимая во внимание его прошлые усилия по консолидации ремонта «iPhone» только в магазинах и центрах, которые он считает «авторизованными», однако, это вряд ли будет ошибкой и только усилит движение «Право на ремонт».

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