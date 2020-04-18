Тест PCMark избавился от более 50 смартфонов на базе чипов MediaTek

Смартфоны на базе процессоров MediaTek Helio серий G, P, и A исключат из базы синтетического теста PCMark.

Сами аппараты в списке останутся, но у них не будет результатов производительности, а еще их отнесу в конец списка.

Компания UL Benchmarks являясь разработчиком PCMark заявила, что из списка с результатами тестов будут исключены смартфоны, созданные на базе процессоров: MediaTek Helio G90, G70, MediaTek Helio P95, P90, P65, P60, P20 и MediaTek Helio A22.

Список аппаратов оказался очень большим, и в нем есть как популярные модели Redmi Note 8 Pro и Vivo Y19, так и малоизвестные для российского рынка смартфоны.

Напомним, недавно стало известно, что MediaTek завышала производительность своих процессоров в синтетических тестах.

Это выяснили специалисты AnandTech, которые обнаружили в процессорах некий режим. Он активировался и повышал производительность платформы на 30%.

Это работало в тестах GeekBench, AnTuTu, 3DBench, PCMark. При обычной работе чипы серии Helio не показывали такой производительности.