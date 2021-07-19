Tesla, один из ведущих производителей электромобилей, официально запустила подписку на полное самоуправление, которая стоит 199 долларов в месяц. Те, кто ранее покупал пакет Enhanced Autopilot, получат его за 99 долларов, так как пакет больше не выпускается.

В настоящее время компания продает пакет Full Self-Driving за единовременный платеж в размере 10 000 долларов США, но те, кто не хочет платить такую ​​большую сумму вперед, теперь могут выбрать план ежемесячной подписки.

Пакет Full Self-Driving в настоящее время включает в себя несколько автоматических функций помощи водителю, включая навигацию на автопилоте, автоматическую смену полосы движения, автопарк, вызов, полностью автономный компьютер, а также управление светофором и стоп-сигналом.

Tesla отмечает, что FSD — это не то же самое, что полностью автономная технология, и добавляет, что «включенные в настоящее время функции требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным». В конечном итоге компания надеется создать настоящую полноценную систему автономного вождения, но люди, покупающие пакет, могут только надеяться и ждать, пока Tesla достигнет этой цели.

Примечательно, что для нового плана подписки требуется версия 3.0 оборудования FSD, и обновление до этого будет стоить 1500 долларов. Это оборудование, содержащее новый, более мощный чип, входит в стандартную комплектацию автомобилей Tesla с середины 2019 года.

Источник — Astera.