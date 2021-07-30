Илон Маск, руководитель электрического автомобиля Tesla, согласился выплатить $ 1,5 млн, чтобы уладить судебный процесс, который утверждает, что компания использовала обновление программного обеспечения для уменьшения максимального напряжения батареи в 1743 автомобилях Tesla Model S.

В рамках этого соглашения владельцы автомобиля получат по 625 долларов каждый, что, как утверждается, «во много раз превышает пропорциональное значение временно уменьшенного максимального напряжения». Это основано на предлагаемых документах об урегулировании, поданных в среду в Окружной суд США в Сан-Франциско.

Обратите внимание, что предлагаемое урегулирование подлежит утверждению судьей. Судья США назначил слушание по предлагаемому урегулированию иска, поданному в августе 2019 года, на 9 декабря.

Юристы, подавшие иск к автовладельцам, заявили, что «ограничение напряжения было временным: снижение на 10% длилось около 3 месяцев, а меньшее снижение на 7% продолжалось еще 7 месяцев до выхода корректирующего обновления в марте 2020 года».

Последующее обновление восстановило около 3 процентов напряжения аккумуляторов в этих транспортных средствах, а третье обновление, выпущенное в марте 2020 года, было разработано для полного восстановления напряжения аккумуляторов с течением времени по мере движения транспортных средств, говорится в расчетных документах.

В документах также добавлено, что данные компании показывают 1552 автомобиля с полностью восстановленным максимальным напряжением аккумуляторной батареи, а в 57 была произведена замена аккумуляторной батареи. Что касается других транспортных средств, максимальное напряжение должно со временем восстанавливаться.

Источник — Astera.