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Tesla сделала и запустила в продажу беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Tesla представила новое беспроводное портативное зарядное устройство, которое подходит для мобильных устройств Samsung и Apple.

Tesla сделала и запустила в продажу беспроводную зарядку для смартфонов Samsung и iPhone

Устройство доступно в США за 95 долларов и в Канаде за 120 долларов, но его нельзя отправить в Пуэрто-Рико, Аляску, на Виргинские острова или Гавайи.

Это зарядное устройство поддерживает стандарт Qi и может одновременно заряжать два устройства, включая телефоны и наушники. Оно легкое и имеет замшевую основу из алькантары.

Магнитная конструкция позволяет устройствам удобно стоять во время зарядки, а световые индикаторы показывают уровень заряда.

В устройстве есть встроенный кабель USB-C, что делает его удобным для использования в дороге. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает достаточную мощность для быстрой зарядки. Зарядное устройство можно подзаряжать как от зарядного устройства Tesla, так и через USB-C.

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