Tesla сделала 700-долларовые холодильники для своего Cybertruck

Компания Tesla представила новый аксессуар для своего пикапа Cybertruck — переносной холодильник за 700 долларов.

Этот холодильник имеет объем 53 литра и предназначен для хранения еды и напитков в замороженном виде на несколько дней. Он идеально подходит для переднего отсека Cybertruck, который предоставляет дополнительное пространство для хранения.

Холодильник выполнен из нержавеющей стали и оснащен теплоизоляцией. Его вес составляет 14 килограммов, а внутри есть съемные перегородки для удобной организации.

Пока не известно, когда холодильники поступят в продажу, но их можно будет приобрести через официальный сайт Tesla, если вы владелец Cybertruck или любого другого электромобиля компании.