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Tesla сделала 700-долларовые холодильники для своего Cybertruck

Автор На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Компания Tesla представила новый аксессуар для своего пикапа Cybertruck — переносной холодильник за 700 долларов.

Tesla сделала 700-долларовые холодильники для своего Cybertruck

Этот холодильник имеет объем 53 литра и предназначен для хранения еды и напитков в замороженном виде на несколько дней. Он идеально подходит для переднего отсека Cybertruck, который предоставляет дополнительное пространство для хранения.

Холодильник выполнен из нержавеющей стали и оснащен теплоизоляцией. Его вес составляет 14 килограммов, а внутри есть съемные перегородки для удобной организации.

Tesla сделала 700-долларовые холодильники для своего Cybertruck

Пока не известно, когда холодильники поступят в продажу, но их можно будет приобрести через официальный сайт Tesla, если вы владелец Cybertruck или любого другого электромобиля компании.

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