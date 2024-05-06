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Tesla показала, как работает с батарейками робот Optimus второго поколения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Optimus от Tesla продолжает прогрессировать и эффективно выполняет задачу по точной установке элементов аккумуляторной батареи в лоток.

Tesla опубликовала видео, в котором продемонстрированы успехи робота благодаря обучению нейронной сети, которая интерпретирует данные с камеры и встроенных датчиков, позволяя Optimus генерировать необходимые движения суставов для выполнения задачи.

Компания также сообщила, что несколько роботов Optimus уже развернуты на их заводах и проходят испытания и доработки на реальных рабочих станциях.

Они также достигли прогресса в перемещении по офису, но еще работают над достижением более высоких скоростей.

Ранее генеральный директор Tesla, Илон Маск, заявил, что к концу года Optimus сможет выполнять «полезные» заводские задачи.

Компания планирует использовать роботов Optimus на своих производственных мощностях в течение года и, возможно, начать продавать их внешним заказчикам к 2025 году.

 

 

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