Tesla планирует использовать тысячи роботов-гуманоидов на своих гигафабриках

Американская компания для производства комплектующих для электрокаров и непосредственно самих машин на электрической тяге будет использовать роботов Optimus.

На заводах компании будут использоваться тысячи роботов-гуманоидов. Им отдадут задач, которые являются монотонными и повторяющимися.

Ранее Илон Маск заявлял, что Tesla в 2022 году полностью сосредоточится на разработке робота Optimus. Его полноценная презентация состоится 30 сентября.

В этот день на мероприятии AI Day должны показать первый рабочий прототип робота-гуманоида.