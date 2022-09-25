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Tesla планирует использовать тысячи роботов-гуманоидов на своих гигафабриках

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Американская компания для производства комплектующих для электрокаров и непосредственно самих машин на электрической тяге будет использовать роботов Optimus.
На заводах компании будут использоваться тысячи роботов-гуманоидов. Им отдадут задач, которые являются монотонными и повторяющимися.

Ранее Илон Маск заявлял, что Tesla в 2022 году полностью сосредоточится на разработке робота Optimus. Его полноценная презентация состоится 30 сентября.

В этот день на мероприятии AI Day должны показать первый рабочий прототип робота-гуманоида.

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