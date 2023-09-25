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Tesla научила человекоподобного робота Optimus сортировать предметы и стоять на одной ноге

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Tesla продемонстрировала новые возможности своего человекоподобного робота Optimus. Теперь он может самостоятельно сортировать предметы.

Для этого Optimus использует обученную нейронную сеть и компьютерное зрение. Tesla опубликовала видео, на котором робот сначала проходит процесс самокалибровки. Затем он сортирует цветные блоки в соответствующие лотки.

При этом Optimus научился адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Например, когда ему начинает мешать сотрудник Tesla, робот продолжает правильно сортировать блоки.

В конце видео Optimus демонстрирует способность балансировать на одной ноге, что требует сложной координации движений.

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