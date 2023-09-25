Tesla научила человекоподобного робота Optimus сортировать предметы и стоять на одной ноге

Компания Tesla продемонстрировала новые возможности своего человекоподобного робота Optimus. Теперь он может самостоятельно сортировать предметы.

Для этого Optimus использует обученную нейронную сеть и компьютерное зрение. Tesla опубликовала видео, на котором робот сначала проходит процесс самокалибровки. Затем он сортирует цветные блоки в соответствующие лотки.

При этом Optimus научился адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Например, когда ему начинает мешать сотрудник Tesla, робот продолжает правильно сортировать блоки.

В конце видео Optimus демонстрирует способность балансировать на одной ноге, что требует сложной координации движений.