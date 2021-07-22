Tesla может снова начать принимать биткойны

Ранее в этом году Tesla начала принимать биткойны в качестве способа оплаты своих автомобилей, но через несколько дней компания прекратила это делать, сославшись на опасения по поводу воздействия криптовалюты на окружающую среду.

Теперь Илон Маск, генеральный директор Tesla, говорит, что компания, вероятно, снова начнет принимать биткойны для покупки автомобилей. На конференции B-Word, организованной Crypto Council for Innovation, он сказал: «Похоже, что биткойн все больше смещается в сторону возобновляемых источников энергии, и несколько мощных угольных электростанций».

Он также добавил, что хотел бы провести более тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемых источников энергии, скорее всего, составляет 50 или более процентов, и что существует тенденция к увеличению этого числа. Он также сказал, что если это продолжится, то Tesla, скорее всего, возобновит прием биткойнов.

В мае месяце, когда компания перестала принимать биткойны в качестве оплаты, компания выпустила заявление и заявила, что начнет принимать платежи в биткойнах, как только процесс добычи биткойнов «перейдет на более устойчивую энергетику». Он также добавил, что компания также «изучает другие криптовалюты, которые используют <1% энергии/транзакции Биткойна».

Для тех, кто не знает, майнинг криптовалюты предполагает соревнование компьютеров с другими машинами за решение сложных математических задач, что является энергоемким процессом. Estimate утверждает, что добыча биткойнов ежегодно потребляет примерно столько же энергии, что и Нидерланды.

Источник — Astera.