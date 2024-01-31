Tesla Model Y обошла Toyota Corolla и стала самым покупаемым автомобилем в мире

В 2023 году произошло значимое изменение в автомобильной индустрии. Исследовательские компании JATO Dynamics и Car Industry Analysis сообщили, что самым продаваемым автомобилем стал электрокар Tesla Model Y, обойдя в этом рейтинге долгое время лидировавшую модель Toyota Corolla.

Окончательные данные будут известны только во втором квартале текущего года, но уже сейчас можно говорить о смене лидерства.

Аналитики проанализировали продажи автомобилей во многих странах, включая США, Канаду, Европу, Китай, Австралию, Новую Зеландию, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, Россию, Турцию, Израиль, а также частично оценили продажи в Ближнем Востоке, Африке, Японии и других регионах.

По имеющимся данным, в 2023 году было продано 1,23 миллиона Tesla Model Y, что на 64% больше, чем в 2022 году. Продажи Toyota Corolla оцениваются в 1,1 миллиона единиц.

Специалисты отмечают, что Tesla Model Y пользуется большим спросом в Европе и Китае, которые являются ключевыми рынками электромобилей.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в КНР в 2023 году было продано более 456 тысяч электрокроссоверов Tesla, что на 45% больше, чем в предыдущем году.

Источник: Motor1.