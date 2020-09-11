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На новую RTX 3080 от Nvidia теперь можно посмотреть

11.09.2020 16:11

Nvidia начала использовать новую плату в форме вымпела для RTX 3080 и объединила эту печатную плату с новым охлаждающим кожухом. Это означает, что RTX 3080 образует восьмерку с вентиляторами по бокам. Nvidia использует здесь двухтактную систему, при этом левый вентилятор работает больше как традиционный воздушный кулер, вытягивая воздух из слота PCIe. Правый вентилятор втягивает воздух в карту, который затем выходит на другую сторону, рядом с кулером ЦП и вентилятором на задней панели корпуса.

На новую RTX 3080 от Nvidia теперь можно посмотреть

Новый дизайн RTX 3080 в форме вымпела.

На новую RTX 3080 от Nvidia теперь можно посмотреть

Вентиляторы RTX 3080

Nvidia утверждает, что это более оптимальная модель воздушного потока и она снижает температуру графического процессора на RTX 3080 примерно на 20 ° C, но есть опасения, что это может повлиять на температуру процессора, пропуская воздух непосредственно над процессором. В любом случае, эта новая карта должна обеспечивать более тихое и эффективное охлаждение.

Еще одно существенное изменение в самом оборудовании RTX 3080 — это новый 12-контактный разъем. Он компактнее, чем два традиционных восьмиконтактных разъема, но это означает, что вам придется использовать довольно неудобный адаптер, который разделяется и свисает с боковой стороны карты. К счастью, Corsair взяла на себя обязательство создать специальный 12-контактный разъем для этих карт, и, надеюсь, другие производители блоков питания также создадут свои собственные версии. Эти новые 12-контактные разъемы можно найти только на собственных картах Nvidia RTX 3080 и RTX 3090.

На новую RTX 3080 от Nvidia теперь можно посмотреть

Новый 12-контактный разъем Nvidia

На новую RTX 3080 от Nvidia теперь можно посмотреть

RTX 3080 против RTX 2080

По сравнению с RTX 2080, RTX 3080 не существенно больше. Он немного длиннее — 285 мм против 267 мм, но по-прежнему имеет двухслотовую конструкцию и подходит для большинства корпусов. Чего нельзя сказать о размере RTX 3090, которая обещает стать монстром карты во многих отношениях. RTX 3080 от Nvidia будет поставляться с 10 ГБ памяти GDDR6X, а Nvidia использует 8704 ядра CUDA в сочетании с тактовой частотой 1,71 ГГц. Все это в сумме дает 29,7 терафлопс производительности.

В ближайшие дни мы протестируем эту производительность на RTX 2080 как в играх с разрешением 4K, так и с разрешением 1440p, чтобы узнать, на что рассчитывает Nvidia. Вернитесь в ближайшее время, чтобы увидеть полный обзор GeForce RTX 3080. GeForce RTX 3080 от Nvidia поступит в продажу 17 сентября по цене 699 долларов.

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