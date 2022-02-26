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Китайская компания Tencent купила 1C Entertainment

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Крупнейшая китайская компания Tencent приобрела 1C Entertainment, об этом сообщило представительство издателя.
Китайская компания выкупила все акции польского подразделения 1C Entertainment, а это очерняя компания 1C.

Tencent в течение полугода переименуют все студии, работавшие под издательством 1C Entertainment. Подробностей сделки не раскрывают.

1C Entertainment выпустила известные игры King’s Bounty, Men of War, Space Rangers, а также ряд других.

Также студии польской компании занимались парированием консольных релизов на ПК. Благодаря ним на компьютеры были перенесены Devil May Cry, Dark Souls Remastered, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077 и Hellblade.

1C Entertainment Tencent
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