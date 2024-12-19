Темпы продаж серии Huawei Mate 70 оказались лучше, чем Mate 60

Серия смартфонов Huawei Mate 70 показывает лучшие результаты продаж, чем её предшественница Mate 60. Один из пользователей Weibo сообщил, что продажи Mate 70 в Китае могут достичь 10 миллионов единиц, однако это зависит от цепочки поставок.

По данным DigitalChatStation, продажи новой линейки значительно возросли в первые две недели после выхода. У Mate 70 достаточно запасов, в отличие от Mate 60, которая столкнулась с дефицитом сразу после выпуска. Это ограничение сказалось на продажах, и товары отсутствовали на складах несколько недель.

Хотя Mate 70 пока не является самым продаваемым телефоном бренда в этом году, темпы его роста выше, чем у Mate 60. Huawei всегда нацелена на долгосрочные продажи своих флагманов, и новые устройства могут быстро добиться успеха на рынке.

Из-за высокого спроса на Mate 70 возникли проблемы с поставками, но компания справилась с ситуацией, увеличив производство.

Зафиксировано 6,7 миллиона предварительных заказов, и команда по цепочкам поставок работает сверхурочно, чтобы удовлетворить спрос. Ранее Mate 60 разошлась тиражом более 14 миллионов экземпляров, и ожидается, что Mate 70 покажет хорошие результаты.