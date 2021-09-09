Темный режим Windows 11 включает даже более успокаивающие звуки

Microsoft переработала темный режим в Windows 11, чтобы звуковые сигналы операционной системы были менее резкими.

Компания заявляет, что вводит успокаивающие, более округлые звуки, соответствующие обновленному округленному пользовательскому интерфейсу. В заявлении для Bleeping Computer компания заявила, что системные звуки по-прежнему будут предупреждать пользователей, но более успокаивающим образом.

Похоже, что сигнал о низком заряде батареи, звуковой сигнал по умолчанию и общие системные уведомления были сглажены, а также сигналы, указывающие на то, что устройству не удалось подключиться или было отключено. Так же обрабатывались напоминания календаря, новые электронные письма или текстовые уведомления.

По словам компании, они будут отличаться от звуков светового режима Windows 11, которые предназначены для того, чтобы пользователи были внимательны и вовлечены.

«Звуки Windows 10 были четкими, буквально создавались с резкими длинами волн. В Windows 11 мы сосредоточились на успокоении технологий. Для этого нам нужно было переоценить нашу звуковую среду, чтобы быть спокойными », — говорится в заявлении Microsoft BleepingComputer.