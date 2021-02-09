«Темный режим» в редакторе документов Microsoft Word стал еще темнее

В компании Microsoft рассказали об изменениях в «темном режиме» редактора документов Microsoft Word.

Как рассказали разработчики, теперь сам режим стал еще темнее, что позволит меньше напрягаться зрению во время работы ночью.

В частности, в Microsoft Word «темный режим» предполагает темные тона не только самого интерфейса, но и рабочего поля и главного листа.

Последние ранее оставались ярко-белыми. То есть в режиме весь интерфейс будет черным или темно-серым, а еще в нем будут заглушать другие цвета, чтобы они не были такими яркими и напрягали зрение.

Финальная версия приложений должна появится в одном из ближайших обновлений, а пока новый режим доступен для тестировщиков Microsoft Office.