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Telly бесплатно раздает 55-дюймовые телевизоры, которые всегда показывают рекламу

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Телевизоры большой диагонали хорошего качества на рынке стоят немалых денег, но компания Telly решила раздавать свои 55-дюймовые телевизоры бесплатно.
В США Telly начала отправку своих бесплатных телевизоров первым заказчикам. В этом году планируется передать клиентам 500 тыс. устройств, в следующем году их раздадут еще больше.

Телевизор от Telly отличается от аналогов дополнительным экраном, на котором будет отображаться реклама, причем монетизировать бесплатные телевизоры планируется за счет рекламодателей.

Стоит отметить, что второй экран в телевизорах можно будет использовать для отображения дополнительной информации, среди которой информация о погоде, новостях и телепрограммах.

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