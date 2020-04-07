Телевизоры Xiaomi получили новую операционную систему PatchWall 3.0

Xiaomi начала обновлять некоторые свои телевизоры до новой фирменной оболочки PatchWall 3.0.

Обновление стало доступно на моделях Mi TV 4A, Mi TV 4C Pro, Mi TV 4A Pro, Mi TV 4 Pro, Mi TV 4X и Mi TV 4X Pro.

Новая прошивка для телевизора получила сервисы, среди которых YouTube, Hotstar, Netflix и Amazon Prime Video, а также заявлено, что работа самой оболочки стала более плавной, появились новые шрифты и горизонтальная прокрутка.

В PatchWall 3.0 также появился спортивный канал Hotstar и детский LattuKids.

Помимо этого в оболочку добавили функцию Mi List, через которую пользователь получит отсортированные по жанрам фильмы и передачи.