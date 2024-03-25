Телевизоры TCL C12H оценили от 2075 до 4700 долларов

Компания TCL анонсировала свою новейшую линейку телевизоров C12H, оснащенных передовыми панелями QD-Mini LED.

Все модели данной линейки характеризуются разрешением 4K и имеют кадровую частоту 144 Гц. Эти устройства обещают доставить потрясающую качественную картинку с максимальной яркостью до 3500 кд/кв.м. и максимальной контрастностью 35 000 000:1.

Линейка TCL C12H включает в себя три модели с экранами диагональю 75, 85 и 98 дюймов. Цены на эти телевизоры составляют соответственно 2075, 3045 и 4700 долларов. Все телевизоры обеспечивают охват 157% цветового пространства BT.709, что позволяет достичь более ярких и живых цветов на экране.

TCL C12H оснащены мощной аппаратной платформой, включающей четырехъядерный процессор Arm Cortex-A73 и графический процессор Arm Mali-G52 MC1. Устройства также имеют 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Шестиканальная аудиосистема Onkyo, интегрированная в телевизоры, обеспечивает впечатляющую мощность звука до 120 Вт.

Помимо этого, телевизоры TCL C12H оснащены адаптером Wi-Fi 6 для быстрого и стабильного подключения к интернету. В них также присутствуют четыре порта HDMI 2.1, один порт USB-A 3.0 и два порта USB 2.0, обеспечивая удобные возможности подключения дополнительных устройств.

Новейшие телевизоры QD-Mini LED 4K 144 Гц с диагоналями экрана от 75 до 98 дюймов доступны для покупки по цене, начиная от 2075 долларов.

Источник: hi-tech.mail.ru