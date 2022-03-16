Телевизоры Sber на операционной системе Салют ТВ поступили в продажу

Сбер выпустил телевизоры под управлением операционной системы ОС Салют ТВ. Модельный ряд пока состоит из четырёх моделей – 43, 50, 55 и 65 дюймов.

Новинки уже представлены в рознице в сети магазинов «М.Видео – Эльдорадо» и на «СберМегаМаркете».

Все телевизоры работают под управлением Салют ТВ. Эта операционная система имеет встроенный браузер и самые популярные в России приложения для просмотра видео.

Есть также голосовой поиск, который работает через ассистента «Салют», за счет чего можно с пульта управлять устройствами «умного» дома от «Сбера».

Самым дешевым телевизором в линейке стал Sber ТВ 43, который предлагают по рекомендованной розничной цене 33 000 рублей.

За 50 и 55-дюймовые модели нужно будет заплатить 36 000 и 43 000 рублей. Самый большой телевизор серии – 65 дюймов оценивается в 50 000 рублей.