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Телевизоры Sber на операционной системе Салют ТВ поступили в продажу

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Сбер выпустил телевизоры под управлением операционной системы ОС Салют ТВ. Модельный ряд пока состоит из четырёх моделей – 43, 50, 55 и 65 дюймов.
Новинки уже представлены в рознице в сети магазинов «М.Видео – Эльдорадо» и на «СберМегаМаркете».

Все телевизоры работают под управлением Салют ТВ. Эта операционная система имеет встроенный браузер и самые популярные в России приложения для просмотра видео.

Есть также голосовой поиск, который работает через ассистента «Салют», за счет чего можно с пульта управлять устройствами «умного» дома от «Сбера».

Самым дешевым телевизором в линейке стал Sber ТВ 43, который предлагают по рекомендованной розничной цене 33 000 рублей.

За 50 и 55-дюймовые модели нужно будет заплатить 36 000 и 43 000 рублей. Самый большой телевизор серии – 65 дюймов оценивается в 50 000 рублей.

Телевизоры Sber на операционной системе Салют ТВ поступили в продажу

Сбер
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