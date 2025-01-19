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Телевизоры Samsung получат функции искусственного интеллекта

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

На выставке CES 2025 компания Samsung представила новые линейки телевизоров QD-OLED, Neo QLED, The Frame и The Frame Pro.

Одной из главных новинок стала технология Samsung Vision AI, основанная на искусственном интеллекте, которая предоставляет информацию о контенте, таком как сведения об актерах и местах, а также рекомендует фильмы для просмотра.

Samsung сообщила, что некоторые функции Vision AI работают на базе Microsoft Copilot и что компания сотрудничает с Google для расширения возможностей этой технологии.

Кроме того, Samsung сотрудничает с OpenAI, чтобы интегрировать продукты, такие как GPT и Dali, в Samsung Vision AI. Это позволит пользователям получать персонализированные рекомендации, информацию о сюжете и актерах в реальном времени, а также другие удобные функции.

Эти новшества сделают просмотр контента на телевизорах Samsung более интерактивным и удобным, что поможет компании укрепить свои позиции на рынке, где она уже занимает первое место в течение последних девятнадцати лет.

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