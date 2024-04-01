Телевизоры с MiniLED становятся популярней OLED моделей

Агентство по маркетинговым исследованиям Luotu Technology на конференции UBI, проходившей в Сеуле, рассказала о прогнозах поставок телевизоров с MiniLED-подсветкой на текущий год.

По мнению аналитиков в этом году MiniLED панели впервые превысят поставки OLED-телевизоров.

Данные исследования показывают, что в этом году ожидается поставка 6,8 миллиона единиц MiniLED-телевизоров, что на 0,4 миллиона больше, чем предполагаемые поставки OLED-телевизоров в 2024 году.

Исследователь Мелисса Ванг отметила, что поставки OLED-телевизоров упали на 20,6% в годовом исчислении в 2023 году, в то время как поставки MiniLED выросли на 24,7% за тот же период. Показатели поставок OLED и MiniLED телевизоров в прошлом году составили соответственно 5,48 и 4,25 миллиона единиц.

Рост поставок MiniLED-телевизоров происходит гораздо быстрее, чем OLED. Как видно из данных, ожидается, что MiniLED-телевизоры будут набирать всё большую популярность. Хотя предполагается, что поставки OLED-телевизоров также будут расти, прогнозируется, что поставки MiniLED-телевизоров будут расти экспоненциально и достигнут объема, более чем в три раза превышающего показатели конкурента.

В настоящее время рынок MiniLED-телевизоров возглавляют Samsung Electronics, TCL и Hisense, в то время как рынок OLED-телевизоров лидируют LG, Samsung и Sony. The Elec отмечает, что поставки телевизоров от Samsung Electronics (которая вносит вклад в обе технологии) сыграют ключевую роль в формировании будущей доли рынка. MiniLED-телевизоры, такие как серия TCL C12H или Terrace TV от Samsung Electronics, могут предложить более высокий контраст и улучшенную яркость благодаря их меньшим диодам.