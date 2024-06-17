Корпорация LG Electronics в начале года представила новую серию телевизоров OLED evo B4. После успешного предзаказа, телевизоры LG OLED evo B4 вышли в продажу на китайском рынке.

Телевизоры серии OLED evo B4 от LG предлагают два варианта размера экрана: 65 дюймов и 77 дюймов. Цена на модель с 65-дюймовым экраном составляет примерно 13 999 юаней (около 170 тыс. рублей), в то время как более крупная модель с 77-дюймовым экраном продается по цене около 19 999 юаней (около 243 тыс. рублей).

Эти телевизоры оснащены аудио-графическим чипом LG α8 AI, который обеспечивает высокое качество звука и изображения. С разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, панель телевизоров обеспечивает четкое изображение и плавное движение, что идеально подходит для просмотра динамичного контента и игр.

Серия OLED evo B4 от LG обладает множеством функций, которые создают захватывающий опыт просмотра. Поддержка технологий Dolby Vision и Atmos гарантирует потрясающую графику и захватывающий звук. Телевизоры также предлагают виртуальное объемное звучание 9.1.2, чтобы создать кинематографическую атмосферу во время прослушивания.

Серия OLED evo B4 от LG гордится 100% точностью передачи цветов и широким спектром ярких и реалистичных цветов. Геймеры оценят быстрое время отклика в 0,1 мс, которое минимизирует задержку и обеспечивает более отзывчивый игровой процесс.

Телевизоры серии OLED evo B4 работают на платформе WebOS smart TV, которая обеспечивает простой доступ к потоковым сервисам и другим приложениям.

Пользователи также могут наслаждаться просмотром без рекламы. Для комфортного просмотра телевизоры оснащены режимами подавления синего света с помощью искусственного интеллекта и режимом создания фильмов. Они также имеют сертификаты с низким уровнем синего излучения, отсутствием мерцания, низким уровнем бликов и отражений, что обеспечивает комфортные глаза при продолжительном просмотре.

Серия OLED evo B4 от LG ориентирована на геймеров и совместима с премиальными технологиями NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, которые уменьшают разрывы на экране и обеспечивают более плавный игровой процесс.