Телевизоры Huawei Smart Screen SE с HarmonyOS поступили в продажу

Huawei в Китае начала продажи своих телевизоров Smart Screen SE под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

Разработанная специалистами Huawei операционная система HarmonyOS имеет тесную интеграцию с устройствами компании, а также работу в многоэкранном режиме при связке Smart Screen SE и мобильной техники Huawei.

Напомним, Huawei Smart Screen SE в Китае были представлены в середине прошлого месяца. Сейчас версии с 55 и 65-дюймовыми экранами доступны для покупки по цене $516 и $673 соответственно.

В телевизорах установлена 4К матрица и 13 Мп камера для общения с близкими. Заявлено, что в телевизорах серии есть режим HDR Vivid, технология Honghu для улучшения качества картинки и фильтр снижения синего спектра.