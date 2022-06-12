Телевидение и интернет в частный дом

Людям, желающим всегда быть онлайн, просматривать любимые фильмы в хорошем качестве, проживающим в частном доме, следует обратиться к провайдеру, предоставляющему телекоммуникационные услуги и сервисы в Российской Федерации. Нужно лишь выбрать услугу и прислать заявку через сайт. Все остальные действия по подключению выполнят сотрудники компании.

Что получит клиент после подключения

После подачи заявки специалист проведет кабель и подключит телевидение и интернет, не повредив ремонт в квартире. Высокоскоростной интернет будет работать без сбоев, важные видеозвонки не прервутся, любимый сериал не зависнет в самый интересный момент, скачивание тяжелых файлов происходит быстро. Кроме того, клиенты смогут пользоваться:

разнообразными акциями и скидками;

круглосуточной поддержкой клиентов;

онлайн-кинотеатром со множеством новых фильмов.

Вместе с тем, предоставляется возможность использовать бонусы скорости, современные антивирусы, подключение огромного числа тематических каналов, а также разных подписок на просмотры фильмов и каналов по выгодным ценам.

Как происходит подключение

Клиент выбирает нужную услугу и оставляет на сайте заявку. В кратчайшее время менеджер перезвонит, чтобы помочь с выбором оптимального тарифа телевидения и интернета для частного дома. До приезда инженера и начала установки, если это необходимо, сотрудники приедут, ознакомятся с планировкой дома и прилегающей территорией.

По результатам исследования, производится разработка индивидуального проекта, учитывающая территориальное расположение дома, особенности планировки, размер и число этажей. В удобное для клиента время инженер приедет для оформления договора, проведет кабель и выполнит настройку оборудования. Все необходимые работы по подключению техник выполняет за один визит. После этого можно сразу же использовать новые услуги и забыть о низком качестве связи и крошечном наборе каналов.

Быстрый интернет и множество любимых каналов откроют для пользователей все свои преимущества: можно работать в дистанционном режиме или играть в игры без сбоев связи, смотреть любимые фильмы и программы. Оплата услуг ежемесячная, по единой квитанции. Это практично и экономно. Ведь цена одновременного подключения интернета и телевидения в частном намного меньше, чем, если платить за услуги отдельно.