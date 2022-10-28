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Telegram запустил возможность покупки и продажи имен пользователей в мессенджере

Автор На чтение 1 мин Просмотров 140 Опубликовано

Теперь пользователи смогут покупать имена в Telegram, для чего был запущен Web3-маркетплейс Fragment на блокчейн-платформе.
Свой работу маркетплейс начал с 26 октября, и на старте торгов в нем можно купить имена, зарезервированные командой Telegram. Среди таких имен присутствует @chat, @bank, @cryptotrader и подобные.

По правилам торги ведутся 7 дней с момента выставления имени, пока самое дорогое имя @casino, за которое предлагают 50 тыс. TON, что в пересчёте на реальную валюту 95,5 тыс. долларов.

Остальные имена уже стоят дешевле. Так, меньше всего оценивают имя @auto, за которое самую большую цену дают 15 тыс. TON, а это 28,6 тыс. долларов.

Павел Дуров анонсировал Web3-маркетплейс в августе 2022 года, тогда основатель Telegram сказал, что будут выпускаться и другие элементы экосистемы мессенджера.

Telegram
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