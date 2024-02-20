Telegram запустил акцию: Premium тем, кто разрешит отправку SMS со своего номера

В некоторых странах Telegram предложил новую возможность для получения Premium-подписки — отправку SMS-сообщений с кодами авторизации другим пользователям.

Эта функция доступна только в определенных странах, и Telegram будет использовать телефон пользователя для отправки не более 150 SMS-кодов в месяц за его счет.

При достижении минимального количества отправленных сообщений пользователь будет вознагражден месячной подпиской на Telegram Premium. Однако Telegram не компенсирует стоимость отправки сообщений.

В рамках программы участники могут видеть номера телефонов других пользователей, которым отправляются сообщения, а получатели будут знать, что сообщения приходят от пользователей Telegram.

Эта функция пока доступна только для пользователей Android, и пока нет информации о ее запуске в других странах, включая Россию.

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