Telegram сообщает, что во время отключения Facebook добавилось 70 миллионов пользователей

Компания, стоящая за приложением для обмена мгновенными сообщениями, заявляет, что во время массового отключения Facebook у нее произошло «рекордное увеличение количества регистраций и активности пользователей».

Из-за многочасового отключения Facebook в понедельник почти 3 миллиарда пользователей не смогли подключиться друг к другу в сервисе, и, очевидно, не все были довольны ожиданием, пока гигант социальных сетей решит свою проблему.

Компания, стоящая за Telegram, конкурентом приложения для обмена мгновенными сообщениями Facebook Messenger, заявила во вторник, что она добавила 70 миллионов пользователей, в то время как Facebook был офлайн в понедельник, что основатель и генеральный директор Telegram назвал «рекордным увеличением числа регистраций и активности пользователей» для услуг.

«Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей», — написал Павел Дуров на своем канале Telegram , добавив, что в понедельник сервис не обошелся без сбоев.

«Тем не менее, некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, испытали более низкую скорость, чем обычно, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписываться на Telegram», — добавил он. Выпущенный в 2013 году Telegram имеет около 500 миллионов пользователей в месяц.

Поздно вечером в понедельник Facebook заявил, что, по мнению компании, изменение «неправильной конфигурации» привело к массовому отключению, которое длилось примерно шесть часов.

Конкурирующее приложение для обмена сообщениями Signal также сообщило в понедельник, что « миллионы новых людей » также присоединились к его сервису в понедельник.

Массовое отключение могло стоить Facebook больше, чем пользователям; По оценкам Fortune and Snopes , крупнейшая в мире социальная сеть потеряла не менее 60 миллионов долларов дохода после того, как ее приложения, включая Instagram и WhatsApp, перестали работать в понедельник утром.