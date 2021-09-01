Telegram скачали более 1 миллиарда раз по всему миру

По данным Sensor Tower, популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram вошло в элитный клуб приложений, которые были загружены более 1 миллиарда раз по всему миру.

Приложение со штаб-квартирой в Дубае, которое было запущено в конце 2013 года, в пятницу преодолело рубеж, сообщила TechCrunch аналитическая компания по мобильным технологиям. Как и в случае с главным конкурентом приложения, WhatsApp, Индия является крупнейшим рынком для Telegram. По данным Sensor Tower, на второй по величине интернет-рынок в мире приходится примерно 22% всех установок.

«За [Индией] следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% [всех установок] соответственно. Установки приложения ускорились в 2021 году, достигнув примерно 214,7 миллиона установок в первой половине 2021 года, что на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда было 133 миллиона », — добавили в компании.

Стоит отметить, что количество установок не соответствует активной пользовательской базе приложения. Например, в начале этого года у Telegram было около 500 миллионов активных пользователей в месяц . Но всплеск загрузок, который совпадает с плохой обработкой WhatsApp передачи своей политики конфиденциальности своей огромной пользовательской базе , тем не менее, предполагает, что Telegram в последние кварталы привлек к себе дополнительное внимание.

Telegram, который в начале этого года собрал более 1 миллиарда долларов , стал пятнадцатым приложением в мире, которое было загружено 1 миллиард раз или больше, сообщила Sensor Tower TechCrunch. По данным Sensor Tower, другие приложения в списке включают WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix. (Мобильные исследовательские компании не отслеживают установки большинства приложений Google, предустановленных на устройствах Android.)