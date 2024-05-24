Telegram сделает внутреннюю валюту в мессенджере Telegram Stars

Мессенджер Telegram объявил о запуске новой виртуальной валюты Stars, доступной в приложении с 12 июня. По информации, опубликованной на нескольких Telegram-каналах и цитируемой VC.ru, пользователи смогут использовать Stars для оплаты покупок в мини-приложениях и у ботов.

Согласно сообщению, Telegram уже уведомил некоторых разработчиков ботов о введении новой валюты.

В письме, отправленном компанией, указывается, что такой шаг стал необходимым из-за политики AppStore, которая требует использования механизма внутренних покупок Apple для принятия платежей.

В настоящее время пользователи могут оплачивать услуги ботов и приложений напрямую, что приводит к упущенным комиссиям для Apple и Google.

Однако с появлением валюты Stars возможность приобретения её станет доступна через встроенные платежные сервисы AppStore и Google Play, вероятно, с применением комиссии в размере 30%.