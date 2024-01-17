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Telegram решил обновить функции записи сообщений для пользователей мессенджера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Telegram обновил ряд функций, предоставляя пользователям новые возможности.

Теперь пользователи могут записывать «одноразовые» голосовые и видеосообщения, которые автоматически удаляются из переписки после прослушивания.

Кроме того, появилась функция паузы при записи видео- или аудиосообщений, что позволяет возобновить запись перед отправкой.

Последние заметные обновления мессенджера были меньше месяца назад, когда в него добавили новые анимации и цветные фоны в звонки, которые меняются в зависимости от этапа звонка.

 

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