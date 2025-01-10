Telegram превращается в законопослушную платформу

Telegram теперь активно работает с американскими агентствами, предоставляя информацию для идентификации пользователей, включая IP-адреса и номера телефонов.

В недавнем отчете сообщается, что платформа выполнила 900 запросов от властей США, затронув более 2200 пользователей.

Ранее Telegram ассоциировался с киберпреступностью, но сейчас, похоже, стремится стать более законопослушной.

В последние месяцы количество запросов на данные резко возросло, особенно в последнем квартале 2024 года. С 1 января по 30 сентября было всего 14 запросов, а в октябре-декабре их число значительно увеличилось.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров столкнулся с проблемами с французскими властями, что подтолкнуло компанию пересмотреть свои политики. Теперь Telegram готов раскрывать данные пользователей, если это необходимо для следствия.

Кроме того, была создана команда модераторов, использующая искусственный интеллект для борьбы с преступностью на платформе.

После ареста Дурова многие известные преступники покинули Telegram, осознав, что платформа больше не является безопасным местом для их деятельности.