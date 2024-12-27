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Telegram обновил приложение для iOS, но появился новый баг

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Разработчики Telegram выпустили обновление для iOS, которое устраняет проблему с перегревом iPhone и перерасходом заряда аккумулятора.

Однако в новой версии 11.5.3 возникла новая неполадка: при просмотре видео в историях звук воспроизводится, но изображение не отображается.

Пользователи в App Store сообщают о проблеме и предлагают решение — очистить кэш приложения через настройки.

Несмотря на новый баг, обновление все же рекомендуется установить, так как предыдущая версия вызывала перегрев устройства и увеличенный расход батареи, особенно при просмотре видео.

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