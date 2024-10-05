Telegram ищет разработчика для создания и запуска конкурента YouTube

Telegram объявил конкурс на разработку нового видеоплеера, который может стать основой для видеохостинга в приложении. Разработчики со всего мира приглашаются представить свои идеи, а итоги конкурса подведут в ноябре.

Новый плеер сначала будет доступен в мобильной версии для iOS, с последующим внедрением на Android и десктопах.

Он будет поддерживать как видео, так и аудио, с возможностью HLS-стриминга и автоматической адаптацией качества в зависимости от скорости интернета, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Ключевые характеристики нового плеера:

Совместимость с iOS 12 и новее.

Замена текущего плеера AVPlayer.

Встроенная работа в Telegram без сторонних браузеров.

Конкурс продлится до 25 октября, а победитель получит 50 000 долларов. Ожидается, что обновленный плеер появится в приложении к 2025 году.

Вопрос о наличии рекомендательных систем остается открытым, что может позволить Telegram конкурировать с YouTube, активные пользователи которого составляют 2,5 млрд.

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