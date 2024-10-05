Главная » Новости

Telegram ищет разработчика для создания и запуска конкурента YouTube

Автор На чтение 1 мин Просмотров 100 Опубликовано

Telegram объявил конкурс на разработку нового видеоплеера, который может стать основой для видеохостинга в приложении. Разработчики со всего мира приглашаются представить свои идеи, а итоги конкурса подведут в ноябре.

Новый плеер сначала будет доступен в мобильной версии для iOS, с последующим внедрением на Android и десктопах.

Он будет поддерживать как видео, так и аудио, с возможностью HLS-стриминга и автоматической адаптацией качества в зависимости от скорости интернета, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Ключевые характеристики нового плеера:

  • Совместимость с iOS 12 и новее.
  • Замена текущего плеера AVPlayer.
  • Встроенная работа в Telegram без сторонних браузеров.

Конкурс продлится до 25 октября, а победитель получит 50 000 долларов. Ожидается, что обновленный плеер появится в приложении к 2025 году.

Вопрос о наличии рекомендательных систем остается открытым, что может позволить Telegram конкурировать с YouTube, активные пользователи которого составляют 2,5 млрд.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.