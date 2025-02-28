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Telegram добавил поддержку Google Cast для трансляции контента

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Telegram продолжает развиваться и улучшать функционал своего приложения. В последней Beta-версии для Android 11.8 появилась новая и ожидаемая функция — поддержка протокола Google Cast, ранее известного как Chromecast.

Эта новинка открывает пользователям возможность легко и быстро транслировать медиаконтент на устройства, которые поддерживают данный протокол, включая телевизоры и другие мультимедийные устройства.

Теперь пользователи могут наслаждаться контентом Telegram в более крупном формате, передавая видео и фотографии из чатов прямо на экран телевизора. Это особенно удобно для совместного просмотра с друзьями или семьей. Кроме того, появилась возможность транслировать медиафайлы из каналов, что делает процесс потребления контента еще более приятным.

Функция управления воспроизведением осуществляется прямо из самого приложения Telegram, что добавляет удобства в использовании.

Пользователи могут ставить на паузу, перематывать или изменять громкость, не покидая приложение, что позволяет сосредоточиться на контенте без лишних манипуляций.

На данный момент эта функция работает только из медиа-проигрывателя для фото и видео, но в будущем ожидается расширение возможностей. Пользователи смогут наслаждаться не только визуальным, но и аудиоконтентом на больших экранах.

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