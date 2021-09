Телефоны OnePlus 9 получили настройку камеры Hasselblad Xpan

Приложение стандартной камеры должно открываться намного быстрее после последнего обновления прошивки.

OnePlus начал использовать технология камеры от Hasselblad в своих последних флагманских смартфонах OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Пройдет какое-то время, прежде чем мы увидим полный эффект от этого партнерства в виде специального оборудования для камеры. Тем временем OnePlus стремится сделать свои нынешние телефоны более похожими на Hasselblad. Последнее обновление программного обеспечения для телефонов 9-й серии, которое OnePlus начала выпускать, включает настройку, которая имитирует внешний вид пленочных камер Hasselblad XPan.

The Xpan Mode includes an aspect ratio of 65:21 and a very wide mode with two focal lengths (30mm and 45mm). The image preview has the frame lines that you’d see through the lens of an XPan camera, OnePlus says, and after you take a shot, you can see an animation of negative film developing. There are two film simulation effects too — color and black and white — with Hasselblad working with OnePlus to create the latter.

Обновление призвано улучшить системы камер телефонов в других отношениях. OnePlus заявляет, что обновила решение по оптимизации памяти и вдвое сократила время, необходимое для запуска приложения камеры. Компания заявляет, что уменьшила задержку при предварительном просмотре и исправила чрезмерную резкость в различных ситуациях автоматического режима. Он также утверждает, что улучшил динамический диапазон в условиях низкой освещенности и повысил вероятность успеха при съемке движущихся объектов, уменьшив при этом шум и оптимизируя алгоритмы получения кадров HDR для некоторых сцен.

OnePlus сообщает, что обновление включает некоторые другие улучшения для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro,включая оптимизацию беспроводной зарядки и последнее исправление безопасности Android. Последняя версия прошивки также решает некоторые известные проблемы и улучшает стабильность.