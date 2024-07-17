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Телефоны Nokia с KaiOS больше не будут поддерживать WhatsApp

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

WhatsApp перестал работать на некоторых телефонах с операционной системой KaiOS и обновленной версией WhatsApp.

Некоторым пользователям удалось временно обойти проблему, установив предыдущую версию приложения, но они столкнулись с критической ошибкой при запуске.

Поддержка KaiOS подтвердила проблему и сообщила, что только те, кто вошел в WhatsApp до 25 июня 2024 года, смогут использовать приложение до начала 2025 года.

После этого WhatsApp будет удален из магазина KaiOS, а также прекратится его поддержка. Таким образом, авторизованные пользователи смогут пользоваться мессенджером еще полгода.

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