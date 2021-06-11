Телефоны без USB-портов могут появиться на рынке в 2022 году

В то время как Xiaomi официально представила свою технологию HyperCharge для своих будущих флагманских смартфонов, которые предлагают быструю проводную зарядку 200 Вт и быструю беспроводную зарядку 120 Вт пару недель назад. Сегодня (11 июня 2021 г.) компания ответила на несколько вопросов, связанных с этой технологией.

Чтобы ответить на вопросы о своей технологии, китайский технологический гигант пригласил нескольких своих инженеров. Примечательно, что эти инженеры добавили, что вскоре мы можем увидеть выпуск смартфона без USB-порта для зарядки уже в следующем году. Другими словами, некоторые бренды смартфонов могут выпустить устройство, которое полагается исключительно на беспроводную зарядку. Примером такого смартфона является Vivo Apex 2020 , который предлагал быструю беспроводную зарядку мощностью 60 Вт в качестве единственного решения для зарядки.

Инженеры также добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом зарядки смартфона, заключается в том, что технология беспроводной зарядки все еще не усовершенствована, а ее инфраструктура в общественных местах также недостаточна в настоящее время. Решение для проводной зарядки также намного более зрелое по сравнению с беспроводным аналогом. Люди даже сомневаются в безопасности этой технологии, особенно с учетом того, что в последнее время увеличились тарифы на зарядку.

Источник — Astera.