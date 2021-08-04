Старт продаж смартфонов серии Honor Magic 3 состоится 12 августа в Китае. В преддверии запуска предполагаемый телефон серии Magic 3 с номером модели ELZ-AN10 появился на сайте тестирования Geekbench. Листинг показал основные характеристики телефона.
Honor ELZ-AN10 набрал 3556 и 10257 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Базовая частота чипсета составляет 1,80 ГГц. Однако его исходный код показывает, что его основное ядро может работать на частоте до 3,00 ГГц. Исходный код также показал, что он оснащен графическим процессором Adreno 660.
Эти подсказки предполагают, что смартфон ELZ-AN10 работает на совершенно новом чипсете Snapdragon 888 Plus. Geekbench также показал, что Magic 3 Pro оснащен 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.
Надежный аналитик недавно выпустил рендер серии Honor Magic 3. Выяснилось, что устройство оснащено изогнутым дисплеем в виде водопада с вырезом в форме таблетки. Вид сзади телефона показывает, что у него есть модуль камеры круглой формы, который, кажется, вмещает до пяти камер и светодиодную вспышку. Сообщается, что установка с пенталинзами включает в себя три 64-мегапиксельные камеры, 50-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Ходят слухи, что Magic 3 будет иметь 6,76-дюймовый дисплей с разрешением 2272 x 1344 пикселей, до 12 ГБ оперативной памяти, установку с четырьмя камерами и быструю зарядку 66 Вт. Magic 3 Pro может поставляться с дисплеем с высоким разрешением 1228p, а также с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт и проводной зарядки 100 Вт.
Источник — Astera.