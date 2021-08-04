Старт продаж смартфонов серии Honor Magic 3 состоится 12 августа в Китае. В преддверии запуска предполагаемый телефон серии Magic 3 с номером модели ELZ-AN10 появился на сайте тестирования Geekbench. Листинг показал основные характеристики телефона.

Honor ELZ-AN10 набрал 3556 и 10257 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Базовая частота чипсета составляет 1,80 ГГц. Однако его исходный код показывает, что его основное ядро ​​может работать на частоте до 3,00 ГГц. Исходный код также показал, что он оснащен графическим процессором Adreno 660.

Эти подсказки предполагают, что смартфон ELZ-AN10 работает на совершенно новом чипсете Snapdragon 888 Plus. Geekbench также показал, что Magic 3 Pro оснащен 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Надежный аналитик недавно выпустил рендер серии Honor Magic 3. Выяснилось, что устройство оснащено изогнутым дисплеем в виде водопада с вырезом в форме таблетки. Вид сзади телефона показывает, что у него есть модуль камеры круглой формы, который, кажется, вмещает до пяти камер и светодиодную вспышку. Сообщается, что установка с пенталинзами включает в себя три 64-мегапиксельные камеры, 50-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Ходят слухи, что Magic 3 будет иметь 6,76-дюймовый дисплей с разрешением 2272 x 1344 пикселей, до 12 ГБ оперативной памяти, установку с четырьмя камерами и быструю зарядку 66 Вт. Magic 3 Pro может поставляться с дисплеем с высоким разрешением 1228p, а также с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт и проводной зарядки 100 Вт.

Источник — Astera.