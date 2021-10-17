Телефон Nokia Brick возвращается на радость миллениалам

Начало 2000-х было непобедимой эпохой, и все, от музыкальных продюсеров до модников , проявляют ностальгию по началу нулевых.

Компания Nokia представила обновленную версию одного из своих легендарных кирпичных телефонов. И да, змейка тоже вернулась.

Телефон Nokia 6310 впервые дебютировал в 2001 году (а Nokia 3310 годом раньше). Все мы помним, как на одной зарядке длилось 50-11 дней. К 20-летнему юбилею Nokia выпускает обновленную версию 6310, которая также будет иметь FM-радио и 21 день автономной работы (я не преувеличиваю!), Как и ее предшественник. Однако экран будет на дюйм больше оригинала, а корпус уменьшился.

Популярное устройство было признано лучшим мобильным телефоном до эры iPhone (была эпоха до iPhone ??) на основании опроса LADbible, а также на основании моих воспоминаний обо всех старшеклассниках, которым не приходилось полагаться на телефон-автомат, как некоторые из нас в те времена.

«Кирпичный телефон» доступен на веб-сайте Nokia в желтом или черном цвете за 59,99 фунтов стерлингов, что идеально подходит для людей, которым нужен телефон, который на самом деле ориентирован на звонки или действительно запускает вашу следующую костюмированную вечеринку 90-х / 2000-х годов в этот Хэллоуин.